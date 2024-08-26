«Неподчинившаяся Франция» внесет парламенту предложение об импичменте Макрона
Депутаты левой партии «Неподчинившаяся Франция» внесут в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) предложение об объявлении импичмента президенту республики Эммануэлю Макрону. Об этом в соцсети X сообщил национальный координатор партии Мануэль Бомпар.
«Предложение об отрешении будет направлено в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции», - говорится в коммюнике партии, опубликованном Бомпаром.
В сообщении поясняется, что «Неподчинившаяся Франция» приняла такое решение из-за отказа Макрона назначить единого кандидата от блока левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP) , экономиста Люси Кастетс на пост премьер-министра. В партии полагают, что это свидетельствует о его злоупотребление властью.
Кастетс была выдвинута как единый кандидат от блока левых на пост премьер-министра Франции 23 июля. Тогда же Макрон в интервью France 2 заявил, что не планирует назначать нового премьер-министра до конца Олимпийских игр. Он подчеркнул, что назначение нового премьера сейчас может привести к беспорядкам.