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Макрон не будет назначать премьера до конца Олимпийских игр

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует назначать нового премьер-министра до конца Олимпийских игр. Об этом он заявил в интервью France 2.

По его словам, сейчас страна сосредоточена на том, чтобы игры прошли хорошо и до середины августа руководство Франции будет сфокусировано на этом. «Я выбираю стабильность, это правительство продолжит заниматься текущими вопросами», – сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).

Президент Франции подчеркнул, что назначение нового премьера сейчас может привести к беспорядку. Он также подтвердил, что не планирует уходить в отставку.

23 июля блок левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP) выдвинул единого кандидата на пост премьер-министра Франции. Им стала Люси Кастец, которая занимала должности в генеральном управлении казначейства и минфине Франции. Макрон на вопрос о предложенной кандидатуре отмахнулся и заявил, что «здесь нет темы», пишет Le Monde.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции 7 июля лидировала коалиция левых сил «Новый народный фронт». От нее в национальное собрание (нижнюю палату) прошли 182 депутата. 16 июля Макрон принял отставку Габриэля Атталя с должности премьер-министра страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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