Макрон не будет назначать премьера до конца Олимпийских игр

По его словам, сейчас страна сосредоточена на том, чтобы игры прошли хорошо и до середины августа руководство Франции будет сфокусировано на этом. «Я выбираю стабильность, это правительство продолжит заниматься текущими вопросами», – сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).