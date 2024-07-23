Макрон не будет назначать премьера до конца Олимпийских игр
Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует назначать нового премьер-министра до конца Олимпийских игр. Об этом он заявил в интервью France 2.
По его словам, сейчас страна сосредоточена на том, чтобы игры прошли хорошо и до середины августа руководство Франции будет сфокусировано на этом. «Я выбираю стабильность, это правительство продолжит заниматься текущими вопросами», – сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).
Президент Франции подчеркнул, что назначение нового премьера сейчас может привести к беспорядку. Он также подтвердил, что не планирует уходить в отставку.
23 июля блок левых «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP) выдвинул единого кандидата на пост премьер-министра Франции. Им стала Люси Кастец, которая занимала должности в генеральном управлении казначейства и минфине Франции. Макрон на вопрос о предложенной кандидатуре отмахнулся и заявил, что «здесь нет темы», пишет Le Monde.
Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции 7 июля лидировала коалиция левых сил «Новый народный фронт». От нее в национальное собрание (нижнюю палату) прошли 182 депутата. 16 июля Макрон принял отставку Габриэля Атталя с должности премьер-министра страны.