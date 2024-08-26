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Глава арт-кластера «Таврида» Першин назначен на должность замминистра культуры

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра культуры руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На сайте Росконгресса говорится, что Першин начинал работу в «Росмолодежи» в статусе эксперта, затем стал руководителем Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», также занимал пост генерального директора АНО «Центр поддержки культурных инициатив».

16 августа Мишустин подписал постановление, позволяющее министру культуры увеличить число заместителей с четырех до пяти. Кроме того, было расширено количество департаментов в структуре центрального аппарата – с восьми до девяти.

7 августа глава кабмина освободил от должности статс-секретаря – заместителя министра культуры Надежду Преподобную. На этот пост председатель правительства тогда же назначил Жанну Алексееву. До этого она несколько лет работала замдиректора департамента региональной политики Минкультуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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