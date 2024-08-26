Глава арт-кластера «Таврида» Першин назначен на должность замминистра культуры
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра культуры руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
На сайте Росконгресса говорится, что Першин начинал работу в «Росмолодежи» в статусе эксперта, затем стал руководителем Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», также занимал пост генерального директора АНО «Центр поддержки культурных инициатив».
16 августа Мишустин подписал постановление, позволяющее министру культуры увеличить число заместителей с четырех до пяти. Кроме того, было расширено количество департаментов в структуре центрального аппарата – с восьми до девяти.
7 августа глава кабмина освободил от должности статс-секретаря – заместителя министра культуры Надежду Преподобную. На этот пост председатель правительства тогда же назначил Жанну Алексееву. До этого она несколько лет работала замдиректора департамента региональной политики Минкультуры.