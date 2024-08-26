Глава арт-кластера «Таврида» Першин назначен на должность замминистра культуры

7 августа глава кабмина освободил от должности статс-секретаря – заместителя министра культуры Надежду Преподобную. На этот пост председатель правительства тогда же назначил Жанну Алексееву. До этого она несколько лет работала замдиректора департамента региональной политики Минкультуры.