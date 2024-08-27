Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
В ближайшее время станут известны подробности состоявшегося 27 августа разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ранее, буквально час назад, Путин провел международный телефонный разговор. Он общался с коллегой из Индии – господином Моди. Мы в ближайшее время дадим развернутое сообщение, где расскажем, о чем шла речь во время этого разговора. В течение дня в Кремле у Путина совещания, встречи», – сообщил Песков.
По словам пресс-секретаря, президенту предстоит несколько встреч и совещаний, одна из встреч планируется быть открытой для СМИ. По его словам, это будет встреча Путина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
8 июля Путин и Моди провели неформальную встречу в Ново-Огареве. В начале встречи Путин поздравил Моди с переизбранием. Он отметил результат работы премьер-министра Индии. Моди, в свою очередь, поблагодарил за интересную программу и теплые слова.