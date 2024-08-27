Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

«Ранее, буквально час назад, Путин провел международный телефонный разговор. Он общался с коллегой из Индии – господином Моди. Мы в ближайшее время дадим развернутое сообщение, где расскажем, о чем шла речь во время этого разговора. В течение дня в Кремле у Путина совещания, встречи», – сообщил Песков.