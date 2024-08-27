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В Кремле заявили о готовности оказать содействие Дурову

Ситуация осложняется его французским гражданством
Ведомости

Москва готова оказать помощь основателю Telegram Павлу Дурову, но ситуация осложняется его французским гражданством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты. Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является гражданином Франции тоже», – сказал Песков.

Песков добавил, что предъявление Дурову обвинений требует «серьезной доказательной базы». В противном случае дело против основателя Telegram будет иметь политические мотивы, которые отвергает президент Франции Эммануэль Макрон. Налицо будет попытка властей Франции ограничить свободу коммуникаций и запугать руководителя компании, пояснил Песков.

Павел Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже вечером 24 августа. Помимо российского гражданства у него есть паспорта Франции, ОАЭ, а также Сент-Китс и Невиса.

СМИ писали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю нахождение под стражей на 48 часов. В рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям, но при этом самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены.

Макрон отверг политические мотивы в ситуации с Дуровым. Он подчеркнул, что «Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». В то же время, добавил французский лидер, в правовом государстве свободы должны соблюдаться в рамках закона. Это касается как реальной жизни, так и социальных сетей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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