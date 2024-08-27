В Кремле заявили о готовности оказать содействие Дурову

СМИ писали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю нахождение под стражей на 48 часов. В рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям, но при этом самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены.