В Кремле заявили о готовности оказать содействие Дурову

В Кремле заявили о готовности оказать содействие ДуровуСитуация осложняется его французским гражданством
Москва готова оказать помощь основателю Telegram Павлу Дурову, но ситуация осложняется его французским гражданством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты. Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является гражданином Франции тоже», – сказал Песков.
Песков добавил, что предъявление Дурову обвинений требует «серьезной доказательной базы». В противном случае дело против основателя Telegram будет иметь политические мотивы, которые отвергает президент Франции Эммануэль Макрон. Налицо будет попытка властей Франции ограничить свободу коммуникаций и запугать руководителя компании, пояснил Песков.
Павел Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже вечером 24 августа. Помимо российского гражданства у него есть паспорта Франции, ОАЭ, а также Сент-Китс и Невиса.
СМИ писали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю нахождение под стражей на 48 часов. В рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям, но при этом самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены.
Макрон отверг политические мотивы в ситуации с Дуровым. Он подчеркнул, что «Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». В то же время, добавил французский лидер, в правовом государстве свободы должны соблюдаться в рамках закона. Это касается как реальной жизни, так и социальных сетей.