Гросси посетит Украину на следующей неделе и вернется в Россию
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину, после чего вернется в Россию. Об этом он рассказал журналистам.
«На следующей неделе я поеду на Украину, а потом вернусь в Россию. Скоро увидимся», – сказал он.
Гросси также заявил, что главной темой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским будет сохранение диалога с РФ. Он подчеркнул, что каналы общения между странами должны оставаться открытыми, а взаимодействие продолжаться.
Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Курчатов в Курской области 27 августа. Во время визита директор агентства убедился, что блок № 3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок № 4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. 22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев предпринимал попытки атаковать Курскую АЭС. В тот же день Bloomberg TV опубликовало интервью Гросси, в котором он заявил, что после визита на АЭС намерен отправиться в Киев и встретиться с Зеленским.