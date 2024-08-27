Гросси посетит Украину на следующей неделе и вернется в Россию

С 6 августа в Курской области продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. 22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев предпринимал попытки атаковать Курскую АЭС. В тот же день Bloomberg TV опубликовало интервью Гросси, в котором он заявил, что после визита на АЭС намерен отправиться в Киев и встретиться с Зеленским.