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Гросси посетит Украину на следующей неделе и вернется в Россию

Ведомости

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину, после чего вернется в Россию. Об этом он рассказал журналистам.

«На следующей неделе я поеду на Украину, а потом вернусь в Россию. Скоро увидимся», – сказал он.

Гросси также заявил, что главной темой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским будет сохранение диалога с РФ. Он подчеркнул, что каналы общения между странами должны оставаться открытыми, а взаимодействие продолжаться.

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Курчатов в Курской области 27 августа. Во время визита директор агентства убедился, что блок № 3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок № 4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. 22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев предпринимал попытки атаковать Курскую АЭС. В тот же день Bloomberg TV опубликовало интервью Гросси, в котором он заявил, что после визита на АЭС намерен отправиться в Киев и встретиться с Зеленским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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