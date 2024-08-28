WSJ: Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

WSJ: Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в ПарижЗа год до этого Франция и ОАЭ организовали операцию по взлому его iPhone
В 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон на обеде с основателем Telegram Павлом Дуровым предложил ему перенести штаб-квартиру компании в Париж. За год до этого Франция и ОАЭ организовали операцию по взлому iPhone Дурова, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным собеседников, Дуров шесть лет назад отклонил предложение Макрона.
WSJ также узнала об операции Франции и ОАЭ в 2017 г. под кодовым названием «Фиолетовая музыка», в ходе которой страны получили доступ к iPhone Дурова. Преследование основателя Telegram было связано с обеспокоенностью властей, что площадкой пользуются в террористических целях, а также для продажи наркотиков и киберпреступлений. Источник WSJ отметил, что компания годами игнорировала повестки и судебные постановления от правоохранительных органов.
Утверждается, что шесть лет назад Макрон даже был готов предоставить предпринимателю гражданство. В 2021 г. Дуров получил как французский паспорт, так и гражданство ОАЭ. После этого ОАЭ инвестировала в Telegram более $75 млн, обращает внимание газета.
Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ писали, что его арест связан с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов. В рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям, но при этом самому Дурову официально обвинения не предъявлены.
После задержания Дурова Макрон отверг преследование предпринимателя по политическим мотивам. Он подчеркнул, что «Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». В то же время, добавил французский лидер, в правовом государстве свободы должны соблюдаться в рамках закона. Это касается как реальной жизни, так и социальных сетей.