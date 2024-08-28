WSJ: Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

WSJ также узнала об операции Франции и ОАЭ в 2017 г. под кодовым названием «Фиолетовая музыка», в ходе которой страны получили доступ к iPhone Дурова. Преследование основателя Telegram было связано с обеспокоенностью властей, что площадкой пользуются в террористических целях, а также для продажи наркотиков и киберпреступлений. Источник WSJ отметил, что компания годами игнорировала повестки и судебные постановления от правоохранительных органов.