Губернатор Ярославской области передал Путину подарок от бойцов спецоперации

В начале августа Евраев в своем Telegram-канале сообщил, что по поручению президента РФ местные власти увеличат размер региональной единовременной выплаты до 510 000 руб. военнослужащим, которые подпишут контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне спецоперации на Украине. К ней также прибавится утвержденная главой государства сумма в 400 000 руб. Таким образом, с 1 августа общая сумма единовременной выплаты контрактникам из Ярославской области достигла 910 000 руб.