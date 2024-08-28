Губернатор Ярославской области передал Путину подарок от бойцов спецоперации
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, в ходе которой глава региона передал ему подарок от участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Я когда встречался на линии соприкосновения с нашими ребятами-артиллеристами, бойцами, они просили вам передать свой шеврон. Смысл которого в том, что неважно, насколько силен противник, важно, кто рядом», – сказал Евраев и передал президенту шеврон.
Путин назвал это хорошим лозунгом и попросил передать слова благодарности военнослужащим.
На встрече глава региона также доложил президенту о единовременных выплатах участникам спецоперации и мерах по социальной, медицинской реабилитации, а также льготах членам семей бойцов.
В начале августа Евраев в своем Telegram-канале сообщил, что по поручению президента РФ местные власти увеличат размер региональной единовременной выплаты до 510 000 руб. военнослужащим, которые подпишут контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне спецоперации на Украине. К ней также прибавится утвержденная главой государства сумма в 400 000 руб. Таким образом, с 1 августа общая сумма единовременной выплаты контрактникам из Ярославской области достигла 910 000 руб.