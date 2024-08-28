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Губернатор Ярославской области передал Путину подарок от бойцов спецоперации

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, в ходе которой глава региона передал ему подарок от участников специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я когда встречался на линии соприкосновения с нашими ребятами-артиллеристами, бойцами, они просили вам передать свой шеврон. Смысл которого в том, что неважно, насколько силен противник, важно, кто рядом», – сказал Евраев и передал президенту шеврон.

Путин назвал это хорошим лозунгом и попросил передать слова благодарности военнослужащим.

На встрече глава региона также доложил президенту о единовременных выплатах участникам спецоперации и мерах по социальной, медицинской реабилитации, а также льготах членам семей бойцов.

В начале августа Евраев в своем Telegram-канале сообщил, что по поручению президента РФ местные власти увеличат размер региональной единовременной выплаты до 510 000 руб. военнослужащим, которые подпишут контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне спецоперации на Украине. К ней также прибавится утвержденная главой государства сумма в 400 000 руб. Таким образом, с 1 августа общая сумма единовременной выплаты контрактникам из Ярославской области достигла 910 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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