США призвали Израиль защитить мирное население Западного берега
Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль принять меры для защиты мирного населения на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента газете The Times of Israel.
«Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены сохранением стабильности на Западном берегу и продолжаем призывать Израиль принять все возможные меры для защиты жизни мирных жителей на Западном берегу – так же, как мы призываем его сделать это в секторе Газа», – сказано в заявлении.
При этом, уточнили в госдепе, Вашингтон признает «реальные потребности» Израиля в сфере безопасности, включая необходимость «противодействовать террористической деятельности на Западном берегу».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль прекратить военную операцию на Западном берегу. В заявлении он выразил «глубокую обеспокоенность» последними событиями на Западном берегу и «решительно осудил гибель людей, в том числе детей».
28 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале военной операции на Западном берегу реки Иордан в городах Дженине и Тулькарме. Утвреждалось, что были ликвидированы несколько террористов. The Times of Israel писала, что погибло по меньшей мере 11 человек в результате серии ударов беспилотников и столкновений с израильской армией.