США призвали Израиль защитить мирное население Западного берега

«Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены сохранением стабильности на Западном берегу и продолжаем призывать Израиль принять все возможные меры для защиты жизни мирных жителей на Западном берегу – так же, как мы призываем его сделать это в секторе Газа», – сказано в заявлении.