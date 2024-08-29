Спикер парламента Турции обвинил США в срыве переговоров между РФ и Украиной
Мирные переговоры между Россией и Украиной в 2022 г. сорвались из-за позиции США, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. Его слова передает агентство Anadolu.
Куртулмуш сообщил, что во время переговоров в Стамбуле стороны были близки к тому, чтобы подписать соглашение о завершении конфликта, но некоторые государства не хотели этого.
«США пытаются консолидировать европейский континент из-за военных действий на Украине, хотят вовлечь Россию в серьезные проблемы и считают региональную турбулентность важной для баланса сил», – заявил он, подчеркнув, что для завершения конфликта необходимо, чтобы Россия и Украина «раскрыли свои политические намерения».
После начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 г. После нее переговорный процесс был заморожен – Киев вышел из него.
Президент Украины Владимир Зеленский также подписал указ, согласно которому запрещаются переговоры с РФ, пока президентом является Владимир Путин. В марте 2024 г. пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сообщил, что весной 2022 г. текст мирного соглашения с Украиной был согласован.