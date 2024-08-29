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Спикер парламента Турции обвинил США в срыве переговоров между РФ и Украиной

Ведомости

Мирные переговоры между Россией и Украиной в 2022 г. сорвались из-за позиции США, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. Его слова передает агентство Anadolu.

Куртулмуш сообщил, что во время переговоров в Стамбуле стороны были близки к тому, чтобы подписать соглашение о завершении конфликта, но некоторые государства не хотели этого.

«США пытаются консолидировать европейский континент из-за военных действий на Украине, хотят вовлечь Россию в серьезные проблемы и считают региональную турбулентность важной для баланса сил», – заявил он, подчеркнув, что для завершения конфликта необходимо, чтобы Россия и Украина «раскрыли свои политические намерения».

После начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 г. После нее переговорный процесс был заморожен – Киев вышел из него.

Президент Украины Владимир Зеленский также подписал указ, согласно которому запрещаются переговоры с РФ, пока президентом является Владимир Путин. В марте 2024 г. пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сообщил, что весной 2022 г. текст мирного соглашения с Украиной был согласован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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