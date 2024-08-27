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Зеленский: конфликт России и Украины закончится диалогом

Ведомости

Вооруженный конфликт России и Украины закончится диалогом, но к моменту переговоров Киеву необходимо получить сильные позиции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК Украина».

«Конечно, все закончится диалогом. Но надо иметь сильные позиции к этому диалогу», – заявил глава государства на форуме «Украина 2024. Независимость».

Зеленский добавил, что получить сильные позиции необходимо до второго мирного саммита. В частности, операция вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области уже помогла сократить число сторонников уступок, заверил он.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин 14 июня этого года заявил, что переговоры могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.

В конце июля, после первого мирного саммита по Украине, в интервью ВВС Зеленский допустил возможность переговоров. Но после того, как украинские войска вторглись 6 августа на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной перестала быть актуальной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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