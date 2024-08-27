Зеленский: конфликт России и Украины закончится диалогом
Вооруженный конфликт России и Украины закончится диалогом, но к моменту переговоров Киеву необходимо получить сильные позиции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК Украина».
«Конечно, все закончится диалогом. Но надо иметь сильные позиции к этому диалогу», – заявил глава государства на форуме «Украина 2024. Независимость».
Зеленский добавил, что получить сильные позиции необходимо до второго мирного саммита. В частности, операция вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области уже помогла сократить число сторонников уступок, заверил он.
Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин 14 июня этого года заявил, что переговоры могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.
В конце июля, после первого мирного саммита по Украине, в интервью ВВС Зеленский допустил возможность переговоров. Но после того, как украинские войска вторглись 6 августа на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной перестала быть актуальной.