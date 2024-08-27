Зеленский: конфликт России и Украины закончится диалогом

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин 14 июня этого года заявил, что переговоры могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.