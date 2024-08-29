Нидерланды не накладывали ограничений на использование Украиной F-16
Нидерланды не ограничивали использование переданных Украине истребителей F-16 над территорией России, сообщил командующий вооруженными силами страны генерал Онно Эйхельсхейм телеканалу NOS.
«Мы не вводили никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны», – сказал он.
В июле стало известно, что Нидерланды разрешили экспорт истребителей на Украину. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявляла, что Киев может использовать нидерландские F-16 для атак по территории России при условии, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву.
В августе Украина получила F-16 от партнеров, это подтвердил президент страны Владимир Зеленский. За помощь с этим вопросом он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и другие страны. Газета The Economist писала, что к концу 2024 г. у Украины будет 20 самолетов американского производства.