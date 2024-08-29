Нидерланды не накладывали ограничений на использование Украиной F-16

В августе Украина получила F-16 от партнеров, это подтвердил президент страны Владимир Зеленский. За помощь с этим вопросом он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и другие страны. Газета The Economist писала, что к концу 2024 г. у Украины будет 20 самолетов американского производства.