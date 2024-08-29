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Нидерланды не накладывали ограничений на использование Украиной F-16

Ведомости

Нидерланды не ограничивали использование переданных Украине истребителей F-16 над территорией России, сообщил командующий вооруженными силами страны генерал Онно Эйхельсхейм телеканалу NOS.

«Мы не вводили никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны», – сказал он.

В июле стало известно, что Нидерланды разрешили экспорт истребителей на Украину. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявляла, что Киев может использовать нидерландские F-16 для атак по территории России при условии, если они будут осуществляться в целях обороны и соответствовать международному праву.

В августе Украина получила F-16 от партнеров, это подтвердил президент страны Владимир Зеленский. За помощь с этим вопросом он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и другие страны. Газета The Economist писала, что к концу 2024 г. у Украины будет 20 самолетов американского производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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