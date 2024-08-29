Си Цзиньпин выразил надежду, что США найдут правильный путь в отношениях с КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном выразил надежду, что Вашингтон найдет правильный путь для налаживания отношений между странами. Об этом сообщается на сайте МИД Китая.
«Несмотря на большие изменения, произошедшие в отношениях Китая и США, неизменными остаются приверженность КНР цели стабильных, здоровых и устойчивых отношений между странами, принцип ведения отношений на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества», – подчеркнул Си.
Председатель КНР выразил надежду, что США будут работать в одном направлении с Китаем и рассматривать страну и ее развитие в позитивном и рациональном свете, а не как вызов.
О визите Салливана в Китай 27-29 августа и запланированной встрече с министром иностранных дел КНР стало известно 23 августа. 28 августа помощник президента США по национальной безопасности и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече проведение в ближайшие недели телефонного разговора американского президента Джо Байдена с председателем КНР.
Отмечалось, что визит Салливана проходит в момент, когда главные кандидаты на пост американского лидера выходят на финишную прямую президентской кампании, в ходе которой обе стороны заняли жесткую позицию в отношении Китая.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Камала Харрис, которая в настоящее время занимает должность вице-президента США, стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов Демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.