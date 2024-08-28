Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили на встрече проведение в ближайшие недели телефонного разговора американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Стороны приветствовали предпринимаемые усилия по поддержанию открытых линий коммуникации, включая планирование телефонного разговора на уровне лидеров в ближайшие недели», – говорится в сообщении.
Салливан и Ван И провели содержательные и конструктивные переговоры по ряду двусторонних, региональных и глобальных вопросов.
О визите Салливана в Китай 27-29 августа и запланированной встрече с министром иностранных дел КНР стало известно 23 августа. Визит помощника президента США проходит в момент, когда главные кандидаты на пост американского лидера выходят на финишную прямую президентской кампании, в ходе которой обе стороны заняли жесткую позицию в отношении Китая.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Камала Харрис, которая в настоящее время занимает должность вице-президента США, стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов Демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.