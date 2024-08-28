Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Камала Харрис, которая в настоящее время занимает должность вице-президента США, стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов Демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.