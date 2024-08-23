Axios: Салливан посетит Китай 27-29 августа

Бывший президент США Дональд Трамп ранее не раз отмечал, что в период президентства у него получалось ладить с лидерами России, Китая и КНДР. На съезде республиканской партии в Милуоки в июле он заявил, что при его президентстве Россия ни с кем не конфликтовала, в отличие от периодов президентства Джорджа Буша, Барака Обамы и Байдена. По его словам, это было связано с тем, что Россия и остальные боялись его.