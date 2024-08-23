Axios: Салливан посетит Китай 27-29 августа
Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан посетит Китай 27-29 августа и проведет встречу с министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ожидается, что эта встреча заложит основу для возможных переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в конце 2024 г. Визит Салливана проходит в тот момент, когда главные кандидаты в президенты США выходят на финишную прямую президентской кампании, в ходе которой обе стороны заняли жесткую позицию в отношении Китая, отмечает портал.
Бывший президент США Дональд Трамп ранее не раз отмечал, что в период президентства у него получалось ладить с лидерами России, Китая и КНДР. На съезде республиканской партии в Милуоки в июле он заявил, что при его президентстве Россия ни с кем не конфликтовала, в отличие от периодов президентства Джорджа Буша, Барака Обамы и Байдена. По его словам, это было связано с тем, что Россия и остальные боялись его.
В Кремле отметили, что во время президентства Трампа было много напряженности и точек противоречий, но, по крайней мере, сохранялся диалог, что выгодно отличает его предшественников и последователей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Камала Харрис, которая в настоящее время занимает должность вице-президента США, стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет Трамп.