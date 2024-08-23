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Axios: Салливан посетит Китай 27-29 августа

Ведомости

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан посетит Китай 27-29 августа и проведет встречу с министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Ожидается, что эта встреча заложит основу для возможных переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в конце 2024 г. Визит Салливана проходит в тот момент, когда главные кандидаты в президенты США выходят на финишную прямую президентской кампании, в ходе которой обе стороны заняли жесткую позицию в отношении Китая, отмечает портал.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее не раз отмечал, что в период президентства у него получалось ладить с лидерами России, Китая и КНДР. На съезде республиканской партии в Милуоки в июле он заявил, что при его президентстве Россия ни с кем не конфликтовала, в отличие от периодов президентства Джорджа Буша, Барака Обамы и Байдена. По его словам, это было связано с тем, что Россия и остальные боялись его.

В Кремле отметили, что во время президентства Трампа было много напряженности и точек противоречий, но, по крайней мере, сохранялся диалог, что выгодно отличает его предшественников и последователей.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Камала Харрис, которая в настоящее время занимает должность вице-президента США, стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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