«РИА Новости»: новый посол Бельгии в России имеет русские корни
Новый посол Бельгии в России Мишель Жеребцофф имеет русские корни, пишет «РИА Новости» со ссылкой на посольство страны в РФ.
«[Жеребцофф] прибыл на прошлой неделе и сегодня утром вручил копии верительных грамот в МИД РФ. <...> Он из семьи с русским происхождением», – сообщили в диппредставительстве.
Дипломат до прибытия в Москву работал генеральным консулом в Атланте. Жеребцофф также работал в МИД Бельгии, постпредстве королевства в Евросоюзе и генконсульстве в Гуанчжоу.
6 августа Марк Михильсен завершил работу в должности посла Бельгии в Москве. Михильсен проработал на должности главы бельгийского диппредставительства с сентября 2020 г.
Михильсен сообщал, что новый посол Бельгии вступит в должность во второй половине августа. Имя нового представителя страны не уточнялось.