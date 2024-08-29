Депутат Рады призвал жителей украинского Покровска эвакуироваться
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал жителей украинского Покровска (до 2016 г. – Красноармейск) покинуть город.
«На Покровском направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске – уезжайте», – написал он в Telegram.
21 августа министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей и их родителей из 14 населенных пунктов Покровского района ДНР. Речь идет о населенных пунктах Покровского района: городах Покровск, Родинское и селах Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Последний месяц Минобороны РФ сообщает о продвижении на Покровском направлении. 28 августа ведомство сообщило о взятии под контроль поселка Камышевка. 27 августа главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский признал, что на Покровском направлении для украинских сил сохраняется сложная ситуация.