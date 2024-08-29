Страны ЕС не пришли к соглашению по разблокированию 6 млрд евро для Украины
Страны Евросоюза не пришли к консенсусу по теме разблокирования 6 млрд евро на военные поставки для Украины по линии европейского «Фонда мира», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Это следует из выступления Борреля на пресс-конференции.
29 августа Боррель также сообщил, что Евросоюз направил Украине и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России.
В мае ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России. Предполагается, что в этом году около 90% от 3 млрд евро этих средств направят украинской армии. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является минфин Бельгии.
Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов может подать иск в Международный суд ООН, сообщали в МИДе страны. Глава государства Владимир Путин также заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.