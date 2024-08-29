Страны ЕС не пришли к соглашению по разблокированию 6 млрд евро для Украины

В мае ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России. Предполагается, что в этом году около 90% от 3 млрд евро этих средств направят украинской армии. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является минфин Бельгии.