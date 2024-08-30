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Путин наградил Лукашенко высшей наградой России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин наградил белорусского лидера Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Лукашенко получил орден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между народами двух стран, а также за «большой личный вклад в создание и эффективную деятельность» Союзного государства.

Путин присвоил Лукашенко награду в день его рождения. 30 августа президенту Белоруссии исполнилось 70 лет. В поздравительной телеграмме Путин пожелал ему здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Российский лидер отметил, что Лукашенко за годы президентства «снискал высокий авторитет» как патриот своей страны и мудрый политик. По мнению Путина, белорусский президент последовательно отстаивает интересы республики на международной арене и умеет принимать «дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях».

«Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», – подчеркнул Путин.

Президент Белоруссии родился в 1954 г. в поселке Копысь Витебской области. Фактически он занимает пост главы республики с 1994 г. В 2020 г. он стал президентом Белоруссии на шестой срок подряд. В июле Путин поздравил Лукашенко с 30-летием его пребывания в должности главы государства, отметив его «огромный авторитет» среди соотечественников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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