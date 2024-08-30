Медведев: Киев хочет вернуть Донбасс из-за пустеющей казны
Украина из-за нехватки средств хочет вернуть Донбасс, народ которого на западе страны считают чуждым. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Почему киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс? <...> Причина банальна: нужны деньги. <...> Доступ к полезным ископаемым – вот что может компенсировать потоки [направляемых Украине] невозвратных денег, которые тают прямо на глазах», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным открытых источников, общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых прежней Украины оценивается почти в $14,8 трлн, пишет Медведев. При этом $7,3 трлн приходится на Луганскую и Донецкую народные республики. Помимо этого, в $821 млрд оцениваются ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.