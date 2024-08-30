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Армия Израиля сообщила об ударе по ячейке террористов в районе Дженина

Ведомости

Самолет ВВС Израиля нанес удар по ячейке террористов в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные обнаружили и ликвидировали главу военного крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» в Дженине Висама Хазема. По данным армии, Хазем причастен к организации терактов в Иудее и Самарии. Вместе с ним также ликвидированы несколько участников нападений на израильские поселения.

28 августа ЦАХАЛ объявила начало военной операции в Дженине и Тулькарме. Утверждалось, что были ликвидированы несколько террористов. The Times of Israel сообщала, что погибли по меньшей мере 11 человек в результате серии ударов беспилотников и столкновений с израильской армией.

Администрация президента США Джо Байдена 29 августа призвала Израиль принять меры для защиты мирного населения на Западном берегу реки Иордан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль прекратить военную операцию на Западном берегу. Он выразил обеспокоенность последними событиями в регионе и «решительно осудил гибель людей, в том числе детей».

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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