Польша напомнила о необходимости согласия республики на вступление Украины в ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не сможет войти в Евросоюз без согласия на это Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию.
Туск сделал заявление на фоне слов главы украинского МИД Дмитрия Кулебы об операции «Висла», в результате которой 27-28 апреля 1947 г. произошло насильственное переселение украинцев с юго-восточных земель Польши на север и запад страны.
«Давайте оставим историю историкам и вместе построим будущее», – заявил Кулеба (цитата по TVN24), отмечая, что и украинцы, и поляки сделали друг другу «много плохого».
Польский премьер в свою очередь напомнил о событиях «Волынской резни», когда украинские националисты устроили расправу над несколькими польскими селами. Туск также заявил, что поддерживает мнение вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, высказанное им 30 августа в США, о невозможности для Украины вступить в ЕС без польского согласия.
29 августа Кулеба заявил о срыве сроков поставок обещанных Patriot. В августе агентство Bloomberg писало, что некоторые страны НАТО не выполнили обещания предоставить Украине системы ПВО. Речь идет об отправке по меньшей мере пяти дополнительных систем большой дальности. Конкретные страны в материале не называются. Как отмечает Bloomberg, по системе Patriot обещали поставить США, Германия и Румыния. Италия обязалась отправить систему ПВО SAMP-T.