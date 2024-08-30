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Польша напомнила о необходимости согласия республики на вступление Украины в ЕС

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не сможет войти в Евросоюз без согласия на это Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию.

Туск сделал заявление на фоне слов главы украинского МИД Дмитрия Кулебы об операции «Висла», в результате которой 27-28 апреля 1947 г. произошло насильственное переселение украинцев с юго-восточных земель Польши на север и запад страны.

«Давайте оставим историю историкам и вместе построим будущее», – заявил Кулеба (цитата по TVN24), отмечая, что и украинцы, и поляки сделали друг другу «много плохого».

Польский премьер в свою очередь напомнил о событиях «Волынской резни», когда украинские националисты устроили расправу над несколькими польскими селами. Туск также заявил, что поддерживает мнение вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, высказанное им 30 августа в США, о невозможности для Украины вступить в ЕС без польского согласия.

29 августа Кулеба заявил о срыве сроков поставок обещанных Patriot. В августе агентство Bloomberg писало, что некоторые страны НАТО не выполнили обещания предоставить Украине системы ПВО. Речь идет об отправке по меньшей мере пяти дополнительных систем большой дальности. Конкретные страны в материале не называются. Как отмечает Bloomberg, по системе Patriot обещали поставить США, Германия и Румыния. Италия обязалась отправить систему ПВО SAMP-T.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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