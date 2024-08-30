Польша напомнила о необходимости согласия республики на вступление Украины в ЕС

Польский премьер в свою очередь напомнил о событиях «Волынской резни», когда украинские националисты устроили расправу над несколькими польскими селами. Туск также заявил, что поддерживает мнение вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, высказанное им 30 августа в США, о невозможности для Украины вступить в ЕС без польского согласия.