Глава МИД Украины заявил о срыве сроков поставок обещанных Patriot
Сроки поставок Киеву обещанных Западом систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot были сорваны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей глав МИД Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, пишет «Страна.ua».
«Мы обратились с просьбой о поставке большего количества систем Patriot. Было сделано соответствующие объявление, но опять же некоторые системы Patriot еще не доставлены, поэтому я буду призывать всех партнеров, взявших на себя обязательства, наконец поставить их», – сказал Кулеба.
В августе агентство Bloomberg писало, что некоторые страны НАТО не выполнили обещания предоставить Украине системы ПВО. Речь идет об отправке по меньшей мере пяти дополнительных систем большой дальности. Конкретные страны в материале не называются. Как отмечает Bloomberg, по системе Patriot обещали поставить США, Германия и Румыния. Италия обязалась отправить систему ПВО SAMP-T.
26 августа Боррель сообщил, что министры иностранных дел ЕС и Кулеба 29 августа обсудят новые поставки средств ПВО Киеву, поскольку российские войска усилили атаки на объекты Украины.