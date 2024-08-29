Глава МИД Украины заявил о срыве сроков поставок обещанных Patriot

«Мы обратились с просьбой о поставке большего количества систем Patriot. Было сделано соответствующие объявление, но опять же некоторые системы Patriot еще не доставлены, поэтому я буду призывать всех партнеров, взявших на себя обязательства, наконец поставить их», – сказал Кулеба.