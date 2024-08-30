МИД Украины: Кулеба не высказывал территориальных претензий к Польше

Как отмечается в комментарии, Кулеба, выступая 28 августа, заявил о насильственном переселении украинцев в рамках операции «Висла» в 1947 г. Тогда он использовал формулировку «украинские территории», после чего ряд политиков обвинили Кулебу в высказывании территориальных претензий к Польше. В МИДе заверили, что под украинскими территориями Кулеба имел в виду исключительно общины, в которых проживали украинцы, и эта формулировка не имеет отношения к территориальной целостности Польской республики.