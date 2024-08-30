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МИД Украины: Кулеба не высказывал территориальных претензий к Польше

Ведомости

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не высказывал территориальных претензий к Польше, сообщает украинская служба агентства PAP со ссылкой на комментарий украинского министерства.

Как отмечается в комментарии, Кулеба, выступая 28 августа, заявил о насильственном переселении украинцев в рамках операции «Висла» в 1947 г. Тогда он использовал формулировку «украинские территории», после чего ряд политиков обвинили Кулебу в высказывании территориальных претензий к Польше. В МИДе заверили, что под украинскими территориями Кулеба имел в виду исключительно общины, в которых проживали украинцы, и эта формулировка не имеет отношения к территориальной целостности Польской республики.

«Мы сожалеем, что некоторые силы, не заинтересованные в дружественных украинско-польских отношениях, пытаются поставить слова министра в контекст якобы территориальных претензий, которые украинский министр иностранных дел никогда не высказывал и не мог высказывать», – говорится в сообщении.

30 августа премьер Польши Дональд Туск заявил, что Украина не сможет войти в Евросоюз без согласия на это Польши. Туск тогда напомнил о «волынской резне» – событии 1943 г., когда украинские националисты устроили расправу над несколькими польскими селами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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