Число погибших при атаке на Белгород со стороны ВСУ возросло до пяти

«Число погибших возросло до пяти. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить в таком горе», – написал губернатор в Telegram.