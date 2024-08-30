Число погибших при атаке на Белгород со стороны ВСУ возросло до пяти
Количество погибших в результате атаки на Белгород увеличилось до пяти человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Число погибших возросло до пяти. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить в таком горе», – написал губернатор в Telegram.
Изначально Гладков сообщил об одном погибшем после попадания снаряда в легковой автомобиль. Предположительно, снаряд попал в авто на проспекте Ватутина в южной части Белгорода, следовало из сообщения Telegram-канала «Жесть Белгород». Гладков заявил, что атака была совершена кассетными боеприпасами из РСЗО RM-70 Vampire.
Атака на Белгород произошла вечером 30 августа. Тогда власти объявили сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородского районе, а также в Шебекине и Шебекинском округе.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ после начала российской спецоперации в 2022 г. Сейчас в Белгородской области действует режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.
22 августа Гладков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным назвал ситуацию в Белгородской области сложной. Он уточнил, что это связано с обстрелами из ствольной артиллерией, РСЗО и атаками беспилотников.