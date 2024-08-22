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Путин поручил Мантурову и Силуанову продумать варианты поддержки Белгорода

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову продумать финансирование территориальной обороны, поддержку малого и среднего бизнеса и другие варианты помощи Белгородской области. Трансляция онлайн-совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях велась в Telegram-канале Кремля.

После доклада губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Путин обратился к Мантурову с просьбой оценить озвученные главой региона проблемные вопросы: финансирование теробороны, поддержка малого и среднего бизнеса, оптоволоконная связь, определение детей вне территории региона в ходе учебного процесса и подготовка к отопительному сезону.

«Потом, конечно, обязательно должен будет на эти касающиеся его вопросы ответить министр финансов [Антон Силуанов]», – подчеркнул Путин.

В ходе заседания Путин также положительно отреагировал на просьбу губернатора Брянской области Александра Богомаза о финансировании из федерального бюджета территориальной обороны в регионе.

На совещании Гладков назвал ситуацию в Белгородской области сложной – в первую очередь из-за обстрелов ствольной артиллерией, РСЗО и атак беспилотных летательных аппаратов. По его словам, за последнюю неделю в регионе пострадали 19 мирных жителей. Региональные власти продолжают заниматься вопросами восстановления жилья – в Белгородском районе, Шебекинском округе и Шебекине этот процесс затрудняется из-за атак украинской армии.

19 августа белгородский губернатор сообщил, что поручил вывозить детей из приграничных районов на учебу в другие регионы с согласия родителей. По его словам, в зону риска попадают Шебекино, Муром, Новая Таволжанка, Красная Яруга, а также ряд других населенных пунктов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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