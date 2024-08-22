Путин поручил Мантурову и Силуанову продумать варианты поддержки Белгорода

19 августа белгородский губернатор сообщил, что поручил вывозить детей из приграничных районов на учебу в другие регионы с согласия родителей. По его словам, в зону риска попадают Шебекино, Муром, Новая Таволжанка, Красная Яруга, а также ряд других населенных пунктов.