Путин поручил Мантурову и Силуанову продумать варианты поддержки Белгорода
Президент России Владимир Путин поручил первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову продумать финансирование территориальной обороны, поддержку малого и среднего бизнеса и другие варианты помощи Белгородской области. Трансляция онлайн-совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях велась в Telegram-канале Кремля.
После доклада губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Путин обратился к Мантурову с просьбой оценить озвученные главой региона проблемные вопросы: финансирование теробороны, поддержка малого и среднего бизнеса, оптоволоконная связь, определение детей вне территории региона в ходе учебного процесса и подготовка к отопительному сезону.
«Потом, конечно, обязательно должен будет на эти касающиеся его вопросы ответить министр финансов [Антон Силуанов]», – подчеркнул Путин.
В ходе заседания Путин также положительно отреагировал на просьбу губернатора Брянской области Александра Богомаза о финансировании из федерального бюджета территориальной обороны в регионе.
На совещании Гладков назвал ситуацию в Белгородской области сложной – в первую очередь из-за обстрелов ствольной артиллерией, РСЗО и атак беспилотных летательных аппаратов. По его словам, за последнюю неделю в регионе пострадали 19 мирных жителей. Региональные власти продолжают заниматься вопросами восстановления жилья – в Белгородском районе, Шебекинском округе и Шебекине этот процесс затрудняется из-за атак украинской армии.
19 августа белгородский губернатор сообщил, что поручил вывозить детей из приграничных районов на учебу в другие регионы с согласия родителей. По его словам, в зону риска попадают Шебекино, Муром, Новая Таволжанка, Красная Яруга, а также ряд других населенных пунктов.