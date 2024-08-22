Гладков назвал ситуацию в Белгородской области сложной

6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с Вооруженными силами (ВС) России. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. Вице-премьер Денис Мантуров сообщал 22 августа, что из приграничных районов субъекта эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек.