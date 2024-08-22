Гладков назвал ситуацию в Белгородской области сложной
Ситуация в Белгородской области остается сложной. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, посвященном ситуации в приграничных регионах.
«Ситуация продолжает оставаться сложной, в первую очередь за счет обстрелов ствольной артиллерией, РСЗО и атак беспилотных летательных аппаратов», – уточнил Гладков.
По его словам, за последнюю неделю в регионе пострадали 19 мирных жителей. Власти Белгородской области продолжают заниматься вопросами восстановления жилья. В Белгородском районе, Шебекинском округе и Шебекино восстановление затрудняется из-за атак вооруженных сил Украины (ВСУ).
19 августа Гладков поручил вывозить детей из приграничных районов на учебу в другие регионы с согласия родителей. Он сообщил, что в зоне риска находятся Шебекино, Муром, Новая Таволжанка, Красная Яруга, а также ряд других населенных пунктов.
6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с Вооруженными силами (ВС) России. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. Вице-премьер Денис Мантуров сообщал 22 августа, что из приграничных районов субъекта эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек.