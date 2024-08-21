ПВО сбила ночью 45 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении только 10 дронов ВСУ. ВСУ пытались атаковать столицу с 03:02 до 04:43 мск. В результате разрушений и пострадавших нет. По словам Собянина, это одна из самых масштабных попыток ударить по Москве с помощью беспилотников за все время. Атаку позволила отразить «созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА», добавил он.