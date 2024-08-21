ПВО сбила ночью 45 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
Ночью 21 августа средства ПВО сбили 45 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью было уничтожено 23 дрона, над Белгородской – шесть, над Калужской – три, над Курской – два. Еще 11 беспилотников ПВО сбила над Московской областью.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении только 10 дронов ВСУ. ВСУ пытались атаковать столицу с 03:02 до 04:43 мск. В результате разрушений и пострадавших нет. По словам Собянина, это одна из самых масштабных попыток ударить по Москве с помощью беспилотников за все время. Атаку позволила отразить «созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА», добавил он.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.