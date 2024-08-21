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ПВО сбила ночью 45 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

Ведомости

Ночью 21 августа средства ПВО сбили 45 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.  

Над Брянской областью было уничтожено 23 дрона, над Белгородской – шесть, над Калужской – три, над Курской – два. Еще 11 беспилотников ПВО сбила над Московской областью. 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении только 10 дронов ВСУ. ВСУ пытались атаковать столицу с 03:02 до 04:43 мск. В результате разрушений и пострадавших нет. По словам Собянина, это одна из самых масштабных попыток ударить по Москве с помощью беспилотников за все время. Атаку позволила отразить «созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА», добавил он.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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