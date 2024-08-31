ЕС закупает снаряды для Украины по чешской инициативе у Турции
Евросоюз закупает 155-мм снаряды по чешской инициативе у Турции по $3200 за штуку. Об этом пишет журнал CZDefence со ссылкой на заявление компании-поставщика Czechoslovak Group (CSG). Сообщение поставщика является ответом на «медиа-атаки» в связи с исполнением чешской инициативы.
Турецкий производитель продает снаряды по $2700 за штуку, а $500 сверху берет CSG, поскольку оказывает «весьма сложную услугу со значительной добавленной стоимостью, используя свои давние ноу-хау в области торговли военными материалами».
Речь идет о расходах на транспортировку, страхование, налоги, пошлины и стоимость тары.
Из сообщения следует, что медийные атаки на чешскую инициативу «подрывают обороноспособность Украины и, что не менее важно, наносят ущерб репутации не только чешской оборонной промышленности, но и Чешской Республики».
В рамках чешской инициативы предусматривается закупка артиллерийских снарядов на мировом рынке. Инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, в основном членов ЕС и НАТО.
30 мая чешская CSG сообщила, что Украина не сможет получить снаряды в планируемые сроки из-за увеличения стоимости и низкого качества товара. Уточнялось, что около половины деталей, приобретенных компанией в Африке и Азии по поручению правительства Чехии, требуют дополнительной обработки перед отправкой на Украину. Владелец и председатель CSG Михал Стрнад подчеркнул, что чешская инициатива остается «на ходу».
Российские власти неоднократно негативно высказывались о передаче ВСУ западного оружия и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.