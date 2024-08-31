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ЕС закупает снаряды для Украины по чешской инициативе у Турции

Ведомости

Евросоюз закупает 155-мм снаряды по чешской инициативе у Турции по $3200 за штуку. Об этом пишет журнал CZDefence со ссылкой на заявление компании-поставщика Czechoslovak Group (CSG). Сообщение поставщика является ответом на «медиа-атаки» в связи с исполнением чешской инициативы.

Турецкий производитель продает снаряды по $2700 за штуку, а $500 сверху берет CSG, поскольку оказывает «весьма сложную услугу со значительной добавленной стоимостью, используя свои давние ноу-хау в области торговли военными материалами».

Речь идет о расходах на транспортировку, страхование, налоги, пошлины и стоимость тары.

Из сообщения следует, что медийные атаки на чешскую инициативу «подрывают обороноспособность Украины и, что не менее важно, наносят ущерб репутации не только чешской оборонной промышленности, но и Чешской Республики».

В рамках чешской инициативы предусматривается закупка артиллерийских снарядов на мировом рынке. Инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, в основном членов ЕС и НАТО.

30 мая чешская CSG сообщила, что Украина не сможет получить снаряды в планируемые сроки из-за увеличения стоимости и низкого качества товара. Уточнялось, что около половины деталей, приобретенных компанией в Африке и Азии по поручению правительства Чехии, требуют дополнительной обработки перед отправкой на Украину. Владелец и председатель CSG Михал Стрнад подчеркнул, что чешская инициатива остается «на ходу».

Российские власти неоднократно негативно высказывались о передаче ВСУ западного оружия и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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