ЕС закупает снаряды для Украины по чешской инициативе у Турции

30 мая чешская CSG сообщила, что Украина не сможет получить снаряды в планируемые сроки из-за увеличения стоимости и низкого качества товара. Уточнялось, что около половины деталей, приобретенных компанией в Африке и Азии по поручению правительства Чехии, требуют дополнительной обработки перед отправкой на Украину. Владелец и председатель CSG Михал Стрнад подчеркнул, что чешская инициатива остается «на ходу».