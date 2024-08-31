Гладков: число раненых при обстреле Белгорода выросло до 46 человек
В результате атаки на Белгород и Белгородский район 30 августа по уточненным данным были ранены 46 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
На утро 31 августа пять человек погибли. Ранены 46 человек, 37 из них находятся в медучреждениях, включая семерых детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Два человека будут транспортированы в Москву.
Атака также нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре, сообщил Гладков. В Белгороде повреждены кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, в одном доме повреждено остекление. Пострадали два социальных и два коммерческих объекта, а также девять автомобилей.
В Дубовом Белгородского района возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.
Белгород и Белгородский район подверглись атаке вечером 30 августа. Гладков уточнял, что атака была совершена кассетными боеприпасами из РСЗО RM-70 Vampire.