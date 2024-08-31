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Гладков: число раненых при обстреле Белгорода выросло до 46 человек

Ведомости

В результате атаки на Белгород и Белгородский район 30 августа по уточненным данным были ранены 46 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На утро 31 августа пять человек погибли. Ранены 46 человек, 37 из них находятся в медучреждениях, включая семерых детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Два человека будут транспортированы в Москву.

Атака также нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре, сообщил Гладков. В Белгороде повреждены кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, в одном доме повреждено остекление. Пострадали два социальных и два коммерческих объекта, а также девять автомобилей.

В Дубовом Белгородского района возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.

Белгород и Белгородский район подверглись атаке вечером 30 августа. Гладков уточнял, что атака была совершена кассетными боеприпасами из РСЗО RM-70 Vampire.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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