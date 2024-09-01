Посол в Израиле сообщил об усилиях по освобождению из Газы российского заложника

Посол также выразил соболезнования в связи с гибелью в Газе россиянина Александра Лобанова. Его тело, а также еще пятерых погибших израильских заложников обнаружили в подземном тоннеле 31 августа. Викторов выразил соболезнования семье погибшего россиянина и близким остальных жертв.