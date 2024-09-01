Посол в Израиле сообщил об усилиях по освобождению из Газы российского заложника
Российские дипломаты, МИД и военные продолжат добиваться освобождения россиянина Александра Труфанова, который находится в числе заложников в секторе Газа. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«Руководство МИД России, российские дипломаты и военные продолжат прилагать усилия по скорейшему возвращению остающегося до сих пор в секторе Газа нашего соотечественника Александра Труфанова», – приводит его заявление пресс-служба диппредставительства.
Позиция России, как подчеркнул Викторов, остается неизменной – решение гуманитарных задач, включая освобождение всех остающихся в секторе Газа заложников, возможно через прекращение боевых действий, а не путем эскалации.
Посол также выразил соболезнования в связи с гибелью в Газе россиянина Александра Лобанова. Его тело, а также еще пятерых погибших израильских заложников обнаружили в подземном тоннеле 31 августа. Викторов выразил соболезнования семье погибшего россиянина и близким остальных жертв.
Израильские военные обнаружили и извлекли в Газе тела заложников Кармель Гат, Идена Йерушалми, Херша Голдберга-Полина, Александра Лобанова, Алмога Саруси и старшего сержанта Ори Данино. Все они были захвачены 7 октября 2023 г. боевиками палестинской группировки «Хамас». Погибших обнаружили в подземном тоннеле в районе Рафаха, тела вернули на израильскую территорию.
8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов.