ВС России взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжают продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Поселок Птичье заняли подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. По его данным, ВС РФ за последние сутки также поразили формирования нескольких украинских бригад в районах Калинова, Дзержинска, Гродовки, Димитрова, Леонидовки, Михайловки, Николаевки и Селидова ДНР. Российская армия помимо этого отразила восемь атак противника, ВСУ потеряли до 560 военных, танк, четыре боевые бронированные машины и другое вооружение и технику.
Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Выемка в ДНР и нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка.
За последние сутки ВС РФ уничтожили авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией израильскую радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42 и поразили цеха по сборке БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области, следует из сводки. По информации Минобороны, средства ПВО, сбили три авиабомбы Hammer, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства Vampire и 171 беспилотный летательный аппарат.
30 августа Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Новожеланное в ДНР. На других направлениях под контроль российских военных перешли Константиновка в ДНР, а также Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области. 29 августа российские военные установили контроль над населенным пунктом Николаевка в ДНР.