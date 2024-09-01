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ВС России взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Птичье и Выемка в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжают продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Поселок Птичье заняли подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. По его данным, ВС РФ за последние сутки также поразили формирования нескольких украинских бригад в районах Калинова, Дзержинска, Гродовки, Димитрова, Леонидовки, Михайловки, Николаевки и Селидова ДНР. Российская армия помимо этого отразила восемь атак противника, ВСУ потеряли до 560 военных, танк, четыре боевые бронированные машины и другое вооружение и технику.

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Выемка в ДНР и нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка. 

За последние сутки ВС РФ уничтожили авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией израильскую радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42 и поразили цеха по сборке БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области, следует из сводки. По информации Минобороны, средства ПВО, сбили три авиабомбы Hammer, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства Vampire и 171 беспилотный летательный аппарат.

30 августа Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Новожеланное в ДНР. На других направлениях под контроль российских военных перешли Константиновка в ДНР, а также Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области. 29 августа российские военные установили контроль над населенным пунктом Николаевка в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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