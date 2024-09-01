ВС России взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР

Поселок Птичье заняли подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. По его данным, ВС РФ за последние сутки также поразили формирования нескольких украинских бригад в районах Калинова, Дзержинска, Гродовки, Димитрова, Леонидовки, Михайловки, Николаевки и Селидова ДНР. Российская армия помимо этого отразила восемь атак противника, ВСУ потеряли до 560 военных, танк, четыре боевые бронированные машины и другое вооружение и технику.