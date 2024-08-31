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ВС России взяли под контроль населенный пункт Кирово в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Кирово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой народной республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», – сказано в сообщении.

Российские военные на этом направлении поразили бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР. Отражено семь контратак штурмовых групп бригад противника. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, три автомобиля, два 152-мм орудия «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу М101 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и поражены цеха сборки БПЛА, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов Vampire чешского производства и 48 беспилотников.

30 августа Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Новожеланное в ДНР. На других направлениях под контроль российских военных перешли Константиновка в ДНР, а также Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области.

29 августа российские военные установили контроль над населенным пунктом Николаевка в ДНР. 28 августа Минобороны Россиии сообщило о взятии под контроль поселка городского типа Камышевка в ДНР. 27 августа под контроль ВС РФ перешла Орловка в ДНР. На неделе с 17 по 23 августа ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в ДНР: Свиридоновкой, Артемово, Новгородским, Желанным и Межевым.

«РИА Новости» сообщило 28 августа, что Украина эвакуирует органы власти из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР. Селидово находится в 13 км от взятого под контроль России поселка Камышевка и в 40 км от Донецка.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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