ВС России взяли под контроль населенный пункт Кирово в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Кирово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой народной республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», – сказано в сообщении.
Российские военные на этом направлении поразили бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР. Отражено семь контратак штурмовых групп бригад противника. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, три автомобиля, два 152-мм орудия «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу М101 производства США.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и поражены цеха сборки БПЛА, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов Vampire чешского производства и 48 беспилотников.
30 августа Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Новожеланное в ДНР. На других направлениях под контроль российских военных перешли Константиновка в ДНР, а также Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области.
29 августа российские военные установили контроль над населенным пунктом Николаевка в ДНР. 28 августа Минобороны Россиии сообщило о взятии под контроль поселка городского типа Камышевка в ДНР. 27 августа под контроль ВС РФ перешла Орловка в ДНР. На неделе с 17 по 23 августа ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в ДНР: Свиридоновкой, Артемово, Новгородским, Желанным и Межевым.
«РИА Новости» сообщило 28 августа, что Украина эвакуирует органы власти из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР. Селидово находится в 13 км от взятого под контроль России поселка Камышевка и в 40 км от Донецка.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.