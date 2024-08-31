ВС России взяли под контроль населенный пункт Кирово в ДНР

29 августа российские военные установили контроль над населенным пунктом Николаевка в ДНР. 28 августа Минобороны Россиии сообщило о взятии под контроль поселка городского типа Камышевка в ДНР. 27 августа под контроль ВС РФ перешла Орловка в ДНР. На неделе с 17 по 23 августа ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в ДНР: Свиридоновкой, Артемово, Новгородским, Желанным и Межевым.