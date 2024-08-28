«РИА Новости»: Украина эвакуирует органы власти Селидово в Донбассе
Украина эвакуирует органы власти из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в городе.
«У нас из города уже выехали все службы – нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая», – сказал собеседник агентства.
ВСУ готовятся к боевым действиям в городской черте, сейчас в город активно заходят украинские военные, говорится в материале. Источник сообщает, что в городе почти нет связи, газа, света.
Селидово находится в 13 км от взятого 28 августа под контроль России поселка Камышевка и в 40 км от Донецка.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.