Вооруженные силы России взяли под контроль Николаевку в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Николаевка Донецкой народной республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», – сказано в сообщении.
Российские военные поразили формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка ДНР. Отражено семь контратак штурмовых групп противника. На этом направлении ВСУ потеряли бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 БПЛА. В акватории Черного моря уничтожены три украинских безэкипажных катера.
28 августа российские военные установили контроль над поселком городского типа Камышевка в ДНР. 27 августа под контроль России перешла Орловка в ДНР. На неделе с 17 по 23 августа ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в ДНР: Свиридоновкой, Артемово, Новгородским, Желанным и Межевым.
«РИА Новости» сообщило 28 августа, что Украина эвакуирует органы власти из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР. Селидово находится в 13 км от взятого под контроль России поселка Камышевка и в 40 км от Донецка.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.