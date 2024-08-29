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Вооруженные силы России взяли под контроль Николаевку в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Николаевка Донецкой народной республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», – сказано в сообщении.

Российские военные поразили формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка ДНР. Отражено семь контратак штурмовых групп противника. На этом направлении ВСУ потеряли бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании, нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 36 БПЛА. В акватории Черного моря уничтожены три украинских безэкипажных катера.

28 августа российские военные установили контроль над поселком городского типа Камышевка в ДНР. 27 августа под контроль России перешла Орловка в ДНР. На неделе с 17 по 23 августа ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в ДНР: Свиридоновкой, Артемово, Новгородским, Желанным и Межевым.

«РИА Новости» сообщило 28 августа, что Украина эвакуирует органы власти из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР. Селидово находится в 13 км от взятого под контроль России поселка Камышевка и в 40 км от Донецка.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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