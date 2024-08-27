ВС России взяли под контроль Орловку в ДНР

Российские войска также работают над восстановлением контроля над приграничными населенными пунктами в Курской области, куда 6 августа вторглись подразделения ВСУ. 15 августа сообщалось, что под контроль России вернулись курские села Крупец и Мартыновка. 24 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении еще одного населенного пункта в регионе.