ВС России взяли под контроль Орловку в ДНР
Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» установили контроль над Орловкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны России.
Были поражены формирования двух механизированных и воздушно-десантной бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады теробороны в районах Воздвиженки, Розовки, Новгородского и Сергеевки ДНР. Российские военные отразили семь контратак подразделений двух механизированных бригад украинской армии.
Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
23 августа оборонное ведомство сообщало, что военнослужащие группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР: Свиридоновку, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое.
Российские войска также работают над восстановлением контроля над приграничными населенными пунктами в Курской области, куда 6 августа вторглись подразделения ВСУ. 15 августа сообщалось, что под контроль России вернулись курские села Крупец и Мартыновка. 24 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении еще одного населенного пункта в регионе.