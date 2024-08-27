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ВС России взяли под контроль Орловку в ДНР

Ведомости

Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» установили контроль над Орловкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Были поражены формирования двух механизированных и воздушно-десантной бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады теробороны в районах Воздвиженки, Розовки, Новгородского и Сергеевки ДНР. Российские военные отразили семь контратак подразделений двух механизированных бригад украинской армии.

Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

23 августа оборонное ведомство сообщало, что военнослужащие группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР: Свиридоновку, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое.

Российские войска также работают над восстановлением контроля над приграничными населенными пунктами в Курской области, куда 6 августа вторглись подразделения ВСУ. 15 августа сообщалось, что под контроль России вернулись курские села Крупец и Мартыновка. 24 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении еще одного населенного пункта в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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