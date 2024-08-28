Минобороны сообщило о взятии под контроль Камышевки в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над поселком городского типа Камышевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника. В районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение бригадам ВСУ. Кроме того, было отражено семь контратак противника.
27 августа Минобороны отчиталось о взятии под контроль Орловки в ДНР. На неделе с 17 по 23 августа ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в ДНР: Свиридоновкой, Артемово, Новгородским, Желанным и Межевым.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже более трех недель идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.