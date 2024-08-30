ВС России взяли под контроль поселок Новожеланное в ДНР

По сообщению ведомства, также были заняты населенные пункты Орловка, Камышевка и Николаевка. Также ведомство отчиталось об уничтожении семи танков, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, а также боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» и 42 орудий полевой артиллерии.