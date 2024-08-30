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ВС России взяли под контроль поселок Новожеланное в ДНР

Ведомости

Российские войска заняли поселок Новожеланное в ДНР, сообщает Минобороны в Тelegram-канале.

По сообщению ведомства, также были заняты населенные пункты Орловка, Камышевка и Николаевка. Также ведомство отчиталось об уничтожении семи танков, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, а также боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» и 42 орудий полевой артиллерии.

«Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений ВСУ», – сообщает Минобороны.

На других направлениях Минобороны заявляет о взятии под контроль Константиновки в ДНР, а также Стельмаховки Луганской народной республики и Синьковки Харьковской области.

21 августа Миноброны сообщало о взятии под контроль села Желанное в ДНР. Село заняли войска группировки «Центр». Было отражено шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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