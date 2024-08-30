ВС России взяли под контроль поселок Новожеланное в ДНР
По сообщению ведомства, также были заняты населенные пункты Орловка, Камышевка и Николаевка. Также ведомство отчиталось об уничтожении семи танков, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, а также боевой машины реактивной системы залпового огня «Град» и 42 орудий полевой артиллерии.
«Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений ВСУ», – сообщает Минобороны.
На других направлениях Минобороны заявляет о взятии под контроль Константиновки в ДНР, а также Стельмаховки Луганской народной республики и Синьковки Харьковской области.
21 августа Миноброны сообщало о взятии под контроль села Желанное в ДНР. Село заняли войска группировки «Центр». Было отражено шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.