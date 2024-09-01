МИД России счел провокацией строительство военной базы в Литве
Строительство военной базы в Литве для немецких солдат носит провокационный характер, заявили в МИД России в комментарии «РИА Новости».
«Увеличение активности и военных потенциалов НАТО, и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер. <...> Это касается и планируемого размещения на литовской территории бригады бундесвера, для которой строятся военные базы», – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИДе заявили, что наращивание военных потенциалов НАТО повышает градус напряженности и «заставляет Москву принимать соответствующие компенсационные меры».
23 августа Financial Times сообщила, что Германия начала в Литве строительство первой после окончания Второй мировой войны военной базы за рубежом. В казармах планируется разместить около 4000 солдат бундесвера к 2027 г., писала газета.
В апреле министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил, что первая группа из состава приписанной к Литве бригады бундесвера прибыла на место службы в республике. Сообщалось, что около 20 немецких военнослужащих будут работать над дальнейшими практическими шагами передислокации.
Касчюнас говорил, что личный состав группы будет увеличен до 150 человек к концу 2024 г.