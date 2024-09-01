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МИД России счел провокацией строительство военной базы в Литве

Ведомости

Строительство военной базы в Литве для немецких солдат носит провокационный характер, заявили в МИД России в комментарии «РИА Новости».

«Увеличение активности и военных потенциалов НАТО, и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер. <...> Это касается и планируемого размещения на литовской территории бригады бундесвера, для которой строятся военные базы», – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе заявили, что наращивание военных потенциалов НАТО повышает градус напряженности и «заставляет Москву принимать соответствующие компенсационные меры».

23 августа Financial Times сообщила, что Германия начала в Литве строительство первой после окончания Второй мировой войны военной базы за рубежом. В казармах планируется разместить около 4000 солдат бундесвера к 2027 г., писала газета.

В апреле министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил, что первая группа из состава приписанной к Литве бригады бундесвера прибыла на место службы в республике. Сообщалось, что около 20 немецких военнослужащих будут работать над дальнейшими практическими шагами передислокации. 

Касчюнас говорил, что личный состав группы будет увеличен до 150 человек к концу 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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