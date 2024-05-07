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Литва намерена достичь фактического уровня всеобщего призыва в армию за пять лет

Ведомости

Литва достигнет фактического уровня всеобщего призыва на армейскую службу через пять лет, заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, пишет Lrt.

«Нашей целью является выход на уровень призыва 7000-8000, что фактически станет всеобщим призывом», – подчеркнул Касчюнас.

В 2025 г. планируется призвать 4000-5000 военнообязанных.

Минобороны подготовило и передало на утверждение правительству республики ежегодно уточняемый показатель предельного числа личного состава армии. Планируется, что с 20 840 человек он увеличится до 29 380, а количество срочников возрастет с 4240 до 7040 человек.

23 апреля в Литве начались масштабные военные учения вооруженных сил Германии Grand Quadriga 2024.

В учениях, которые продлятся до конца мая, на литовских полигонах Пабраде и Казлу Руда примут участие более 3000 немецких военнослужащих и 200 единиц тактической техники, в том числе танки Leopard, БМП Puma и Boxer.

Одновременно в Литве проходят военные учения Sabre Strike, организованные армией США, совместные литовско-польские учения Brave Griffin 2024/II и одно из крупнейших национальных учений Thunder Strike.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 23 апреля рассказал, что НАТО проводит серию учений с участием около 90 000 военных с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Кроме того, НАТО пытается усилить активность в Арктике, а в Германии уже развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины». В связи с этим Шойгу доложил о переформировании Западного военного округа в Ленинградский и Московский военные округа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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