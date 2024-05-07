Литва намерена достичь фактического уровня всеобщего призыва в армию за пять лет
Литва достигнет фактического уровня всеобщего призыва на армейскую службу через пять лет, заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, пишет Lrt.
«Нашей целью является выход на уровень призыва 7000-8000, что фактически станет всеобщим призывом», – подчеркнул Касчюнас.
В 2025 г. планируется призвать 4000-5000 военнообязанных.
Минобороны подготовило и передало на утверждение правительству республики ежегодно уточняемый показатель предельного числа личного состава армии. Планируется, что с 20 840 человек он увеличится до 29 380, а количество срочников возрастет с 4240 до 7040 человек.
В учениях, которые продлятся до конца мая, на литовских полигонах Пабраде и Казлу Руда примут участие более 3000 немецких военнослужащих и 200 единиц тактической техники, в том числе танки Leopard, БМП Puma и Boxer.
Одновременно в Литве проходят военные учения Sabre Strike, организованные армией США, совместные литовско-польские учения Brave Griffin 2024/II и одно из крупнейших национальных учений Thunder Strike.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 23 апреля рассказал, что НАТО проводит серию учений с участием около 90 000 военных с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Кроме того, НАТО пытается усилить активность в Арктике, а в Германии уже развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины». В связи с этим Шойгу доложил о переформировании Западного военного округа в Ленинградский и Московский военные округа.