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Президент Финляндии пообещал не размещать ядерное оружие на территории страны

Ведомости

Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории, заверил президент страны Александр Стубб в программе «Час с президентом» на Radio Suomi.

«Нет. [Размещение] не нужно, и о нем не просят», – сказал он (цитата по Yle).

Власти Финляндии уже заявляли о том, что не намерены размещать ядерное оружие на своей территории. 19 февраля об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. Отвечая на вопрос о возможной угрозе со стороны России, Орпо отметил, что Финляндия не ожидает немедленного нападения, но готова к такому сценарию.

При этом Финляндия с 2023 г. регулярно проводит учения НАТО. С 4 по 15 марта в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии прошли совместные учения 12 стран – членов НАТО под кодовым названием Nordic Response. Согласно официальному сайту объединенного авиационного командования альянса, в них принимали участие 20 000 военных.

Как заявлял заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, учения НАТО носят демонстративно-провокационный характер.

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к альянсу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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