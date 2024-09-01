Президент Финляндии пообещал не размещать ядерное оружие на территории страны

Власти Финляндии уже заявляли о том, что не намерены размещать ядерное оружие на своей территории. 19 февраля об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. Отвечая на вопрос о возможной угрозе со стороны России, Орпо отметил, что Финляндия не ожидает немедленного нападения, но готова к такому сценарию.