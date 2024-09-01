Президент Финляндии пообещал не размещать ядерное оружие на территории страны
Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории, заверил президент страны Александр Стубб в программе «Час с президентом» на Radio Suomi.
Власти Финляндии уже заявляли о том, что не намерены размещать ядерное оружие на своей территории. 19 февраля об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. Отвечая на вопрос о возможной угрозе со стороны России, Орпо отметил, что Финляндия не ожидает немедленного нападения, но готова к такому сценарию.
При этом Финляндия с 2023 г. регулярно проводит учения НАТО. С 4 по 15 марта в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии прошли совместные учения 12 стран – членов НАТО под кодовым названием Nordic Response. Согласно официальному сайту объединенного авиационного командования альянса, в них принимали участие 20 000 военных.
Как заявлял заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, учения НАТО носят демонстративно-провокационный характер.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к альянсу.