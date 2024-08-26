Финские пограничники задержали троих французов за «прогулку» в Россию

Инцидент произошел вечером 24 августа. В погранслужбу Юго-Восточной Финляндии обратился мужчина, который увидел трех человек, идущих в сторону финской границы в Париккале. Пограничники приехали на место происшествия и выяснили, что нарушители перешли границу, постояли несколько минут на российской территории, после чего вернулись в Финляндию, где были задержаны.