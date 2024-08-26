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Финские пограничники задержали троих французов за «прогулку» в Россию

Ведомости

Сотрудники погранслужбы Финляндии задержали троих граждан Франции, которые перешли границу с Россией, чтобы полюбоваться местной природой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 24 августа. В погранслужбу Юго-Восточной Финляндии обратился мужчина, который увидел трех человек, идущих в сторону финской границы в Париккале. Пограничники приехали на место происшествия и выяснили, что нарушители перешли границу, постояли несколько минут на российской территории, после чего вернулись в Финляндию, где были задержаны.

Было установлено, что они являются французами, приехавшими в Париккалу, чтобы посмотреть на природу и птиц.

«Когда они подошли к границе, любопытство взяло верх, и они решили перейти на российскую сторону. Они рассказали, что видели на финской стороне знаки, информирующие о пограничной зоне и необходимости получения разрешений, но проигнорировали их», – говорится в сообщении.

Во время предварительного следствия французы признали, что нарушили границу. Отмечается, что пограничный комиссар региона Юго-Восточной Финляндии связался с пограничным комиссаром Выборгского района по поводу случившегося.

24 августа Yle писала, что пограничная охрана области Кайнуу в Финляндии задержала подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы с территории РФ около города Кухмо. Известно, что этот человек подал прошение о предоставлении убежища в Финляндии.

24 ноября 2023 г. власти Финляндии объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп». До этого финская сторона обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. 4 апреля сообщалось, что финские власти приняли решение о продлении решения закрыть границу с РФ.

24 августа русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии потребовало от властей озвучить точные критерии для открытия границы с Россией. По данным организации, финские чиновники неоднократно говорили, что граница закрыта из-за так называемой направляемой миграции, и указывали, что принятие закона о выдворении поможет открыть границу для легальных путешественников.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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