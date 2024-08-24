В Финляндии задержали нарушителя на границе с Россией
Пограничная охрана области Кайнуу в Финляндии задержала подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы. Об этом со ссылкой на пограничников пишет Yle.
По информации пограничной охраны, нарушителя задержали 23 августа. Его подозревают в незаконном пересечении госграницы с территории РФ около города Кухмо. Известно, что этот человек подал прошение о предоставлении убежища в Финляндии.
«Пограничная служба проведет предварительное расследование в любом случае, даже если он не будет признан виновным в совершении преступления», – приводит также агентство STT слова директора погранотряда Кайнуу Топи Пииройнена (цитата по ТАСС).
Финские власти 24 ноября 2023 г. объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп». До этого финская сторона обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. В 2023 г. каждый месяц через КПП «Нарва» в Эстонии проходили около 150 финнов, к лету текущего года этот показатель вырос до 4000 человек.