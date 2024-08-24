В Финляндии задержали нарушителя на границе с Россией

Финские власти 24 ноября 2023 г. объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп». До этого финская сторона обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. В 2023 г. каждый месяц через КПП «Нарва» в Эстонии проходили около 150 финнов, к лету текущего года этот показатель вырос до 4000 человек.