Песков назвал жестким разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году

27 марта Байден во время выступления перед избирателями в штате Северная Каролина также оскорбил Путина. Резкие высказывания в адрес Путина прозвучали в контексте повышения налогов для богатых в США ради выделения помощи Украине. По словам Байдена, увеличение налога для миллиардеров до 25% привлекло бы в бюджет $40-400 млрд в течение 10 лет.