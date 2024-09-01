Песков назвал жестким разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во время телемоста в декабре 2021 г. был жестким, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон», – сказал он.
По словам представителя Кремля, со стороны США был «абсолютный дефицит готовности продолжать диалог» и стало очевидно, что говорить с Вашингтоном более не о чем.
В феврале 2024 г. Байден публично оскорбил Путина. Американский лидер употребил ругательство в контексте того, что из-за Путина, по его мнению, миру приходится беспокоиться о ядерном конфликте.
27 марта Байден во время выступления перед избирателями в штате Северная Каролина также оскорбил Путина. Резкие высказывания в адрес Путина прозвучали в контексте повышения налогов для богатых в США ради выделения помощи Украине. По словам Байдена, увеличение налога для миллиардеров до 25% привлекло бы в бюджет $40-400 млрд в течение 10 лет.