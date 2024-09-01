В Израиле 2 сентября планируется забастовка для освобождения заложников
Глава израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Давид анонсировал проведение в стране всеобщей забастовки, посвященной усилиям по освобождению заложников, которые удерживаются боевиками в секторе Газа с октября прошлого года. Об этом пишет Times of Israel.
Однодневная акция начнется 2 сентября в 6.00. Глава конфедерации профсоюзов призвал израильтян накануне вечером выйти на улицы, а на следующий день принять участие в забастовке.
«Евреев убивают в туннелях Газы. Это невозможно понять, и это необходимо прекратить», – сказал Бар-Давид на пресс-конференции.
Сделка по освобождению заложников зашла в тупик из-за «политических соображений», отметил лидер профсоюзов. Вместо соглашения Израиль, как отметил Бар-Давид, получает «мешки для трупов».
1 сентября Форум семей заложников и пропавших без вести призвал израильтян «присоединиться к массовой демонстрации, требуя полного закрытия страны», пишет издание. Люди обратились к профсоюзам с просьбой организовать массовую забастовку. По данным Times of Israel, инициативу поддержали лидер оппозиционной левоцентристской партии «Еш Атид» Яир Лапид и израильский бизнес-форумом, который объединяет работников частного сектора из 200 крупнейших компаний страны.
31 августа израильские военные обнаружили тела шести заложников в секторе Газа, в том числе россиянина. Люди находились в плену группировки «Хамас» с момента похищения в октябре 2023 г. и были убиты незадолго до прихода солдат, сообщала Армия обороны Израиля.