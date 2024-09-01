В Израиле 2 сентября планируется забастовка для освобождения заложников

31 августа израильские военные обнаружили тела шести заложников в секторе Газа, в том числе россиянина. Люди находились в плену группировки «Хамас» с момента похищения в октябре 2023 г. и были убиты незадолго до прихода солдат, сообщала Армия обороны Израиля.