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В Израиле 2 сентября планируется забастовка для освобождения заложников

Ведомости

Глава израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Давид анонсировал проведение в стране всеобщей забастовки, посвященной усилиям по освобождению заложников, которые удерживаются боевиками в секторе Газа с октября прошлого года. Об этом пишет Times of Israel.

Однодневная акция начнется 2 сентября в 6.00. Глава конфедерации профсоюзов призвал израильтян накануне вечером выйти на улицы, а на следующий день принять участие в забастовке.

«Евреев убивают в туннелях Газы. Это невозможно понять, и это необходимо прекратить», – сказал Бар-Давид на пресс-конференции.

Сделка по освобождению заложников зашла в тупик из-за «политических соображений», отметил лидер профсоюзов. Вместо соглашения Израиль, как отметил Бар-Давид, получает «мешки для трупов».

1 сентября Форум семей заложников и пропавших без вести призвал израильтян «присоединиться к массовой демонстрации, требуя полного закрытия страны», пишет издание. Люди обратились к профсоюзам с просьбой организовать массовую забастовку. По данным Times of Israel, инициативу поддержали лидер оппозиционной левоцентристской партии «Еш Атид» Яир Лапид и израильский бизнес-форумом, который объединяет работников частного сектора из 200 крупнейших компаний страны.

31 августа израильские военные обнаружили тела шести заложников в секторе Газа, в том числе россиянина. Люди находились в плену группировки «Хамас» с момента похищения в октябре 2023 г. и были убиты незадолго до прихода солдат, сообщала Армия обороны Израиля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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