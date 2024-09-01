Нетаньяху усомнился в сделке с «Хамасом» после гибели заложников
Палестинская группировка «Хамас» не хочет сделки, это доказывает убийство заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова привел советник офиса премьера Дмитрий Гендельман.
«Тот, кто убивает заложников, – не хочет сделки. Мы не отступим. Правительство Израиля обязуется, и я лично обязуюсь, продолжать стремиться к сделке, которая вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование», – говорится в сообщении.
С декабря 2023 г. «Хамас» отказывается вести «настоящие переговоры», заявил Нетаньяху. По его словам, когда Израиль ведет интенсивные переговоры с посредниками, чтобы достичь соглашения, «Хамас» продолжает категорически отвергать любое предложение и убивает шестерых заложников.
31 августа израильские военные обнаружили и извлекли в Газе тела шестерых заложников – россиянина Александра Лобанова, Кармель Гат, Идена Йерушалми, Херша Голдберга-Полина, Алмога Саруси и старшего сержанта Ори Данино. Все они были захвачены 7 октября 2023 г. боевиками палестинской группировки «Хамас». Погибших обнаружили в подземном тоннеле в районе Рафаха, тела вернули на израильскую территорию.
По сообщению посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, в числе заложников еще остается один россиянин – Александр Труфанов. Сейчас российские дипломаты и военные продолжают добиваться его освобождения, сообщил он.
19 августа The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление «Хамаса» сообщило, что группировка отвергла предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за новых условий премьер-министра Израиля. В публикации отмечается, что среди основных «камней преткновения» на переговорах – требование Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. Он расположен на границе между сектором Газа и Египтом.
Согласно позиции Израиля, это помешает «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.