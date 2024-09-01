Нетаньяху усомнился в сделке с «Хамасом» после гибели заложников

«Тот, кто убивает заложников, – не хочет сделки. Мы не отступим. Правительство Израиля обязуется, и я лично обязуюсь, продолжать стремиться к сделке, которая вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование», – говорится в сообщении.