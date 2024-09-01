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Нетаньяху усомнился в сделке с «Хамасом» после гибели заложников

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» не хочет сделки, это доказывает убийство заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова привел советник офиса премьера Дмитрий Гендельман.

«Тот, кто убивает заложников, – не хочет сделки. Мы не отступим. Правительство Израиля обязуется, и я лично обязуюсь, продолжать стремиться к сделке, которая вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование», – говорится в сообщении.

С декабря 2023 г. «Хамас» отказывается вести «настоящие переговоры», заявил Нетаньяху. По его словам, когда Израиль ведет интенсивные переговоры с посредниками, чтобы достичь соглашения, «Хамас» продолжает категорически отвергать любое предложение и убивает шестерых заложников.

31 августа израильские военные обнаружили и извлекли в Газе тела шестерых заложников – россиянина Александра Лобанова, Кармель Гат, Идена Йерушалми, Херша Голдберга-Полина, Алмога Саруси и старшего сержанта Ори Данино. Все они были захвачены 7 октября 2023 г. боевиками палестинской группировки «Хамас». Погибших обнаружили в подземном тоннеле в районе Рафаха, тела вернули на израильскую территорию.

По сообщению посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, в числе заложников еще остается один россиянин – Александр Труфанов. Сейчас российские дипломаты и военные продолжают добиваться его освобождения, сообщил он.

19 августа The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление «Хамаса» сообщило, что группировка отвергла предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за новых условий премьер-министра Израиля. В публикации отмечается, что среди основных «камней преткновения» на переговорах – требование Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. Он расположен на границе между сектором Газа и Египтом.

Согласно позиции Израиля, это помешает «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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