Число раненных при обстреле ВСУ Белгородской области увеличилось до 11
Количество пострадавших при обстреле Белгорода и Белгородского района увеличилось до 11, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них – двое детей», – написал он в Telegram.
Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. У одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго – обширные раны обеих ног.
«Видел, как люди на улице оказывали доврачебную помощь пострадавшей маме и мальчику. Одни держали над ними пледы, чтобы уберечь от падающих осколков. Мужчина наложил жгут на ногу ребенка. Наши жители после всех трудных событий, которые пережил регион, моментально приходят на помощь», – добавил губернатор.
Десять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте.
Белгород подвергся очередной атаке ВСУ днем 1 сентября. Изначально Гладков сообщал о восьми пострадавших. По последним данным, повреждения были зафиксированы в 22 квартирах в 14 многоквартирных домах, осколками посечен 21 автомобиль.
30 августа ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, погибли пять человек, пострадали 46 жителей. Также атака нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам с начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. В августе 2024 г., после захода ВСУ в соседнюю Курскую область, в регионе ввели режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.