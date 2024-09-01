Число раненных при обстреле ВСУ Белгородской области увеличилось до 11

«Видел, как люди на улице оказывали доврачебную помощь пострадавшей маме и мальчику. Одни держали над ними пледы, чтобы уберечь от падающих осколков. Мужчина наложил жгут на ногу ребенка. Наши жители после всех трудных событий, которые пережил регион, моментально приходят на помощь», – добавил губернатор.