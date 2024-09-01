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Число раненных при обстреле ВСУ Белгородской области увеличилось до 11

Ведомости

Количество пострадавших при обстреле Белгорода и Белгородского района увеличилось до 11, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них – двое детей», – написал он в Telegram.

Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии. У одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго – обширные раны обеих ног. 

«Видел, как люди на улице оказывали доврачебную помощь пострадавшей маме и мальчику. Одни держали над ними пледы, чтобы уберечь от падающих осколков. Мужчина наложил жгут на ногу ребенка. Наши жители после всех трудных событий, которые пережил регион, моментально приходят на помощь», – добавил губернатор.

Десять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте.

Белгород подвергся очередной атаке ВСУ днем 1 сентября. Изначально Гладков сообщал о восьми пострадавших. По последним данным, повреждения были зафиксированы в 22 квартирах в 14 многоквартирных домах, осколками посечен 21 автомобиль. 

30 августа ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район, погибли пять человек, пострадали 46 жителей. Также атака нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре. 

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам с начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. В августе 2024 г., после захода ВСУ в соседнюю Курскую область, в регионе ввели режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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