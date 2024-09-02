Путин заявил о травле российских журналистов на Западе
Западные страны считают себя эталоном свободы слова, но их власти чинят российским журналистам препятствия и вешают на них ярлык «кремлевских пропагандистов», чтобы скрыть неудобные факты и правдивую информацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор».
«Практически во всех западных странах, где пытаются работать наши журналисты, им чинят различные препоны, запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура против наших СМИ, информационных интернет-ресурсов. Конечно же, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации», – отметил он.
Отечественные СМИ «аргументированно доводят российскую точку зрения» за рубежом, делают это уважительно и соблюдают мораль и законы западных государств, добавил Путин. В то же время Запад «развернул откровенную травлю российских корреспондентов».
Путин подчеркнул, что в России СМИ свободны. По его словам, власти «конструктивно взаимодействуют» с телеканалами, агентствами, газетами и другими медиа «вне зависимости от редакционной политики». От них требуется только соблюдение российского законодательства, это касается в том числе работы иностранных СМИ. Именно так можно сохранить «баланс между свободой прессы и национальной безопасностью», уточнил президент.
Российские власти неоднократно критиковали политику Запада в отношении российской прессы за рубежом. В мае 2024 г., во Всемирный день свободы печати, МИД РФ назвал ситуацию со свободой СМИ в западных странах плачевной, поскольку так называемые демократические государства уничтожают любые «очаги инакомыслия». В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти ЕС пытаются ограничить любые источники информации, которые не действуют в рамках «информационного мейнстрима».
Западные страны объясняют меры против СМИ «российской пропагандой» и заявляют о попытках Москвы манипулировать информацией. С начала спецоперации несколько российских изданий попали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. В ЕС, Великобритании, Австрии и Канаде приостановили вещание Sputnik и RT. Также ограничения YouTube коснулись RT, «России 24», Sputnik, «Звезды», РБК, НТВ и др.