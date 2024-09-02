Путин заявил о травле российских журналистов на Западе

Путин подчеркнул, что в России СМИ свободны. По его словам, власти «конструктивно взаимодействуют» с телеканалами, агентствами, газетами и другими медиа «вне зависимости от редакционной политики». От них требуется только соблюдение российского законодательства, это касается в том числе работы иностранных СМИ. Именно так можно сохранить «баланс между свободой прессы и национальной безопасностью», уточнил президент.