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В Израиле прошли массовые протесты после гибели шести заложников в Газе

Ведомости

Сотни тысяч израильтян вышли на протесты по всей стране после того, как в секторе Газа были обнаружены тела шести заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

По оценкам организаторов, в Тель-Авиве собралось порядка 300 000 человек, еще 200 000 демонстрантов приняли участие в акциях по всей стране. Crowd Solutions сообщила, что в Тель-Авиве в демонстрациях приняли участие около 280 000 человек. Митинг стал крупнейшим почти за 18 месяцев. 

Акция протеста в Тель-Авиве началась с шествия от улицы Дизенгоф до главных ворот штаб-квартиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Демонстранты несли шесть гробов, которые символизировали скорбь по погибшим заложникам. Протестующие требовали от премьера Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить соглашение с группировкой «Хамас» о прекращении огня и возвращения заложников. На митинге также выступили родственники заложников.

После акции в Тель-Авиве тысячи людей перекрыли движение по шоссе Аялон на три часа. Митингующие запускали фейерверки, жгли костры и бросали на дорогу камни, гвозди и другие предметы. В итоге полиция разогнала протестующих. Около 30 человек были задержаны в Тель-Авиве, еще пять – в Иерусалиме и других городах Израиля.

Тела шести заложников были найдены в подземном комплексе Рафаха 31 августа. По данным ЦАХАЛ, их убили представители «Хамаса» в условиях наступления израильских военных. Среди погибших был 32-летний гражданин России Александр Лобанов (у него было два паспорта), который работал в день нападения террористов, 7 октября 2023 г., на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля (как и еще четверо из погибших) барменом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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