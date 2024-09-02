В Израиле прошли массовые протесты после гибели шести заложников в Газе
Сотни тысяч израильтян вышли на протесты по всей стране после того, как в секторе Газа были обнаружены тела шести заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.
По оценкам организаторов, в Тель-Авиве собралось порядка 300 000 человек, еще 200 000 демонстрантов приняли участие в акциях по всей стране. Crowd Solutions сообщила, что в Тель-Авиве в демонстрациях приняли участие около 280 000 человек. Митинг стал крупнейшим почти за 18 месяцев.
Акция протеста в Тель-Авиве началась с шествия от улицы Дизенгоф до главных ворот штаб-квартиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Демонстранты несли шесть гробов, которые символизировали скорбь по погибшим заложникам. Протестующие требовали от премьера Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить соглашение с группировкой «Хамас» о прекращении огня и возвращения заложников. На митинге также выступили родственники заложников.
После акции в Тель-Авиве тысячи людей перекрыли движение по шоссе Аялон на три часа. Митингующие запускали фейерверки, жгли костры и бросали на дорогу камни, гвозди и другие предметы. В итоге полиция разогнала протестующих. Около 30 человек были задержаны в Тель-Авиве, еще пять – в Иерусалиме и других городах Израиля.
Тела шести заложников были найдены в подземном комплексе Рафаха 31 августа. По данным ЦАХАЛ, их убили представители «Хамаса» в условиях наступления израильских военных. Среди погибших был 32-летний гражданин России Александр Лобанов (у него было два паспорта), который работал в день нападения террористов, 7 октября 2023 г., на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля (как и еще четверо из погибших) барменом.