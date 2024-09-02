Путин: Киев не заинтересован в завершении конфликта

«Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение. А после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы, а действующие власти явно к этому не готовы. Шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий», – сказал Путин.