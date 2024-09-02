Путин: Киев не заинтересован в завершении конфликта
Власти Украины не заинтересованы заканчивать боевые действия, поскольку опасаются проиграть выборы после отмены военного положения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» для обучающихся средней общеобразовательной школы № 20 в столице Тувы городе Кызыле.
«Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение. А после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы, а действующие власти явно к этому не готовы. Шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий», – сказал Путин.
Президент РФ подчеркнул, что с точки зрения украинского законодательства действующие власти не являются легитимными. Он напомнил, что Москва всегда выступала за мирное урегулирование конфликта, но Киев «выбросил все договоренности, связанные с возможностью мирного урегулирования в Донбассе», в том числе минские соглашения.
24 мая Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины закончилась. Москва исходит из того, что единственной законной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Стефанчук же подчеркивал, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.
Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое было продлено Верховной радой 7 августа еще на 90 дней.